Der Franken war am Montag unter Druck geraten, nachdem sich an den Finanzmärkten starke Hoffnungen auf ein Corona-Impfmittel breit gemacht hatten.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag stabil über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1845 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Am Markt war von einem ruhigen Handel die Rede. Zum Franken hat der Euro weiter zugelegt und steht bei 1,0807. Das Dollar-Franken-Paar notierte zuletzt auf 0,9126. Damit hat der Franken in den letzten 24 Stunden...

Den vollständigen Artikel lesen ...