Dr. Andreas Busch (BANTLEON): China geht gestärkt aus der Krise hervor

03.11.2020

Nachdem die chinesische Wirtschaft Anfang dieses Jahres als erstes Land der Welt von der Coronavirus-Pandemie in die Knie gezwungen worden war, feiert sie nun ein eindrucksvolles Comeback. Erst waren es die staatlichen Infrastruktur-Investitionen, die das Wachstum angeschoben haben. Jetzt kommt die Wiederbelebung des privaten Konsums hinzu. Nicht zuletzt brummt auch das Exportgeschäft wieder.

Im weltweiten Vergleich wird China folglich beim Wirtschaftswachstum 2020 mit Abstand am besten dastehen. Die erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie hat dem Reich der Mitte einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft. Das Land kann damit seine Position im internationalen BIP-Vergleich zusätzlich verbessern. Zu Recht wachsen daher in den USA und Europa die Sorgen vor einer zunehmenden Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Supermacht China.

Eindrucksvolles Comeback im Sommerhalbjahr

Die chinesische Wirtschaft brummt wieder. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt Anfang dieses Jahres um 10% eingebrochen war, setzte schon im 2. Quartal mit +11,7% eine massive Gegenbewegung ein (jeweils gegenüber dem Vorquartal). Die Zahlen für das 3. Quartal weisen nun ein weiteres Plus von 2,7% aus. Zusammengenommen wurde damit im Sommerhalbjahr nicht nur der Absturz vom Jahresanfang komplett wettgemacht. Vielmehr ist die chinesische Wirtschaft auch auf gutem Wege, zum alten Wachstumspfad zurückzukehren ...



