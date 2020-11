FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.11.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS INITIATES BEAZLEY PLC WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 391 PENCE - BARCLAYS RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL TARGET TO 2950 (2800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 160 (125) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RESUMES DOMINO'S PIZZA WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 350 PENCE - BARCLAYS RESUMES GREGGS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1890 PENCE - CITIGROUP CUTS ON THE BEACH GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 370 (340) PENCE - CITIGROUP CUTS RSA INSURANCE TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 685 (555) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 4690 (4400) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 840 (729) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 9400(9240)P - CREDIT SUISSE RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4889 (4377) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 147 (135) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 10100 (8700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ITV PRICE TARGET TO 96 (80) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NEXT PLC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 7600 (6500) PENCE - HSBC CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 400 (500) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BP PRICE TARGET TO 260 (285) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 650 (615) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES LANCASHIRE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 780 (790) PENCE - INVESTEC CUTS BARCLAYS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 130 PENCE - JEFFERIES RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GAMES WORKSHOP GROUP TARGET TO 12400 (8900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 183 (180) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 685 (640) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 7000 (6250) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 2100 (2200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OXFORD INSTRUMENTS TARGET TO 1900 (1450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RESUMES MITIE GROUP WITH 'BUY' - TARGET 40 PENCE - PANMURE CUTS EKF DIAGNOSTICS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 65 (51) PENCE - RPT/COMMERZBANK RAISES TUI TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 5.20 (3.30) EUR - RPT/GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6400 (6300) PENCE - 'SELL'



