"Chinas Wirtschaft wechselt die Prioritäten, da sich die politischen Maßnahmen mehr auf die inländischen Faktoren und die Nachhaltigkeit konzentrieren", so Moody's Investors Services in seinem letzten Bericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Zusätzliche Punkte "Chinas Inlandsverbrauch und -produktion werden inmitten zunehmender Handelsspannungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...