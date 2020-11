Der neue Photovoltaik-Wechselrichter von Kaco soll die Investitionskosten von Photovoltaik-Anlagen für Gewerbe und Industrie senken. Gegenüber dem Vorgängermodell hat er fast 15 Prozent mehr Leistung.Foto: Kaco new energy Kaco new energy bringt einen neuen blueplanet Photovoltaik-Wechselrichter mit 105 Kilowatt Leistung auf den Markt. Die Ausgangsspannung von 400 Volt ermöglicht es, den blueplanet 105 TL3 ohne Zusatzkosten an den Transformator vor Ort anzuschließen. Das gleiche Prinzip verfolgt ...

