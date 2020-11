Der eKMU-X Index beendete die abgelaufene Handelswoche mit plus 0,1 Prozent minim höher auf 1'051 Punkten.Marktbericht Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) haben sich sowohl die Volumen als auch die Anzahl Abschlüsse leicht erhöht. So resultierte ein um 11 Prozent höherer Gesamtumsatz von 1,8 Millionen Franken, generiert in 82 Transaktionen nach 73 in der Vorwoche. Der eKMU-X Index schloss minim höher (+0,1%) auf 1'050,95 Punkten. Als Wochengewinner profilierten sich nach...

