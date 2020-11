Im weiteren Tagesverlauf rechnen Marktbeobachter mit einem eher impulsarmen Handel.Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag kurz unter die Marke von 1,18 US-Dollar gefallen. Nachdem sich die Gemeinschaftswährung im frühen Handel kaum verändert hatte, geriet sie im Vormittagshandel unter Druck. Der Kurs fiel auf ein Tagestief bei 1,1780 Dollar und knüpfte damit an die kräftigen Verluste vom Wochenauftakt an. Kurz nach dem Mittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1...

