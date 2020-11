24 Partner aus Wirtschaft und Forschung kooperieren im ZIM-Innovationsnetzwerk Green Meth. Sie wollen Produktlösungen entwickeln, mit deren Hilfe Methanol als erneuerbarer Energieträger in der Schifffahrt genutzt werden kann. Das ZIM-Innovationsnetzwerk Green Meth befasst sich mit der Entwicklung von innovativen technologischen Produktlösungen zur Nutzung von Methanol als erneuerbarer Energieträger in der See- und Binnenschifffahrt. Es wurde zum im Juni 2019 auf Initiative des Maritimen Clusters ...

Den vollständigen Artikel lesen ...