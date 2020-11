Nach dem fulminanten Wochenauftakt hat der US-Leitindex Dow am Dienstag noch eine Schippe draufgelegt.New York - Nach dem fulminanten Wochenauftakt hat der US-Leitindex Dow am Dienstag noch eine Schippe draufgelegt. Er rückte im frühen Handel um 0,77 Prozent auf 29'383 Punkte vor. Am Vortag hatte der Leitindex im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht und war nahe an die Marke von 30'000 Punkten herangelaufen. Er wurde angetrieben von der Aussicht auf einen wirksamen Impfstoff gegen die...

