Nach Erfolgen in Deutschland und Dänemark: Apeel und Nature's Pride bringen Apeel-Avocados nun auch in die Niederlande, die Schweiz und nach Norwegen. Damit wird die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen, die beide das Ziel verfolgen, Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen und ein nachhaltigeres Lebensmittelsystem in Europa zu ermöglichen, intensiviert....

Den vollständigen Artikel lesen ...