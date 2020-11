Zürich (awp) - Die Privatbank EFG International hat im dritten Quartal einen Nettoneugeldzufluss am oberen Ende ihres Zielbandes erzielt. Das Institut will nun die zweite Dividende-Tranche ausbezahlen. Zudem kommt es je zu einer Änderungen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung. EFG habe im dritten Quartal das Wachstumsmomentum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...