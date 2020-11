Der weltgrösste Schokoladeproduzent hat an der Coronapandemie zu knabbern.Zürich - Der weltgrösste Schokoladeproduzent Barry Callebaut hat an der Coronapandemie zu knabbern. Im vergangenen Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende August) gingen die Verkäufe zurück und der Gewinn brach aufgrund negativer Währungseffekte ein. Für die mittlere Frist zeigt sich der Konzern allerdings zuversichtlich. Barry Callebaut (BC) verkaufte 2,096 Millionen Tonnen Schokolade und Kakao, 2...

Den vollständigen Artikel lesen ...