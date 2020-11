Was bedeutet Intelligence at the Edge überhaupt? Einfach ausgedrückt, handelt es sich bei der Edge um den Punkt, an dem die Maschine die Außenwelt berührt oder mit ihr interagiert. Empowering Intelligence soll Edge-Geräten mehr Fähigkeiten verleihen, damit sie bessere Entscheidungen treffen, sich bei optimaler Leistung an ihre Umgebung anpassen und ein höheres Maß an Flexibilität bieten können, um durch eine softwarebasierte Neukonfiguration den unterschiedlichen Fertigungsanforderungen nachzukommen. Ziel vieler Unternehmen ist es, entlang einer gesamten Fertigungslinie bessere Echtzeitentscheidungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...