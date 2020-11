Die Andermatt Swiss Alps Gruppe hat die positive Dynamik des ersten Halbjahres 2020 weiterführen können.Andermatt - Die Andermatt Swiss Alps Gruppe hat die positive Dynamik des ersten Halbjahres 2020 weiterführen können: Der Immobilienverkauf ist mit 85 Mio Franken per Ende Oktober auf Rekordniveau, ebenso die Auslastung des Hotels The Chedi Andermatt mit 68 Prozent. Ein Besucherplus verzeichnen auch der Sommerbetrieb der SkiArena AndermattSedrun (+12 %) und der Andermatt Golf Course (+50 %).

