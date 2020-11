Das neuartige Energieeffizienzgebäude Westspitze im neuen Stadtquartier des Alten Güterbahnhofs in Freiburg spart durch eine Solarfassade jährlich rund 30 Tonnen CO2 ein. Zellstruktur und Befestigung der Solarfassadenmodule sind unsichtbar.Foto: Avancis Auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs in Tübingen ist ein neues energieeffizientes Gewerbe- und Bürohochhaus in einzigartiger Holz-Hybrid-Bauweise entstanden. Der sieben-geschossige Gewerbeneubau "Westspitze" ist das Aushängeschild im neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...