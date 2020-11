Noch bis Freitagnachmittag kann der Brief an die Politik mitgezeichnet werden. Im aktuellen EEG-Entwurf sieht der Verband zahlreiche Hürden, die den Ausbau von Photovoltaik und Speichern in Deutschland massiv zu hemmen drohen.Es ist noch kein halbes Jahr her, als auf Initiative des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) mehr als 3000 Unternehmen aus der Energiebranche einen offenen Brief zur Abschaffung des 52-Gigawatt-Deckels für die Photovoltaik-Anlagen bis 750 Kilowatt mitzeichneten. Wir erinnern uns: Kurz vor Erreichen der Marke strich die Bundesregierung die Vorgabe aus dem EEG, die das ...

