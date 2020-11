Eine aktuelle Studie von wind:research zur Windenergie in Baden-Württemberg kommt zu dem Schluss, dass bis 2035 jeder zehnte Arbeitsplatz in Gefahr ist. Derzeit hängen mehr als 12.000 Arbeitsplätze im Ländle an der Windenergie.Grafik: wind:research Bei einem Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg von heute rund 1,5 Gigawatt auf 6,3 Gigawatt bis 2035 werden bis zu 5.000 weitere Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalente) entstehen und 28 Prozent mehr Umsatz generiert. Bleibt der Ausbau der Windenergie ...

