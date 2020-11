Für eine gute Stimmung am US-Aktienmarkt sorgte wie schon in den vergangenen beiden Tagen die Aussicht auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19.New York - Der Dow Jones Index hat sich zur Wochenmitte vor der runden Hürde von 30 000 Punkten noch immer zurückgescheut. Zwar legte der US-Leitindex am Mittwoch im frühen Handel um 0,22 Prozent auf 29 487 Punkte zu. Die nach den jüngsten Gewinnen immer stärker in den Fokus gerückte 30 000er Marke konnte der Dow jedoch noch nicht überwinden. Für eine gute Stimmung am US-Aktienmarkt sorgte wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...