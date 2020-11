Der Leitindex der Schweizer Börse gewinnt 1,66 Prozent auf 10'532 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch vor allem dank starker Pharma-Schwergewichte deutlich zugelegt und nach dem Rücksetzer vom Vortag wieder an den Aufwärtstrend der vergangenen Tage angeknüpft. Damit halte die positive Stimmung an den Aktienmärkten an, die vor allem der Aussicht auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff zu verdanken sei, hiess es im Markt. Trotz Teil-Lockdown in...

Den vollständigen Artikel lesen ...