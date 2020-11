Die Auszeichnung wird Unternehmen verliehen, die im kanadischen Wealth-Management-Sektor Technologie und digitale Lösungen am besten zu nutzen wissen.Genf - ERI freut sich mitzuteilen, dass Cidel dank ihres innovativen Einsatzes von OLYMPIC Banking System mit dem "Digital Innovator of the Year"-Award ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung wird Unternehmen verliehen, die im kanadischen Wealth-Management-Sektor während der vergangenen 12-18 Monate Technologie und digitale Lösungen am besten zu nutzen wussten. In dieser Kategorie wird die...

Den vollständigen Artikel lesen ...