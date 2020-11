Mittlerweile gehören mehr als 98 Prozent der Sunrise-Aktien dem britisch-amerikanischen Kabelnetzgiganten und UPC-Schweiz-Besitzer.Zürich - Die grösste Akquisition in der Schweizer Telekombranche ist vollzogen. Die UPC-Besitzerin Liberty Global hat die Übernahme von Sunrise abgeschlossen. Mittlerweile gehören mehr als 98 Prozent der Sunrise-Aktien dem britisch-amerikanischen Kabelnetzgiganten, wie Liberty Global in Denver in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) bekannt gab. Am Ende der Nachfrist für das Angebot letzte Woche...

