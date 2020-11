Das Vereinigte Königreich hat bei den Brexit-Verhandlungen ein hohes Maß an Flexibilität gezeigt, und es ist wichtig, dass die Europäische Union das gleiche tut, sagte der britische Kabinettsminister Michael Gove am Donnerstag, wie Reuters berichtete. "Es ist sehr wichtig, dass wir den freien Warenfluss in den Verhandlungen über das Nordirland-Protokoll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...