Der EUR/CHF Tages-Chart zeigt Anzeichen von Unentschlossenheit am Markt. - Ein Schlusskurs unterhalb des Mittwoch-Tiefs würde einen bearish Ausbruch bedeuten - Der EUR/CHF handelte am Donnerstag schwächer, nachdem es in den beiden vorangegangenen Handelstagen über 1,0800 zu starkem Widerstand kam. Das Paar handelt derzeit innerhalb eines geringen ...

