Die Anleger an Europas Aktienmärkten haben nach der jüngsten Rally eine Verschnaufpause eingelegt.Paris / London - Die Anleger an Europas Aktienmärkten haben nach der jüngsten Rally eine Verschnaufpause eingelegt. Die wichtigsten Indizes notierten am späten Donnerstagvormittag moderat im Minus. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gab zuletzt um 0,44 Prozent auf 3452,20 Punkte nach. Die bisherige Wochenbilanz weist derweil ein Plus von fast 8 Prozent aus, da die Börsen am Montag mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...