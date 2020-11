Im Fokus eines neuen Labors der Christian Doppler Forschungsgesellschaft an der TU Graz steht die Reduktion der Grenzflächenwiderstände innerhalb der Festkörperbatterie. So soll dieser besonders sichere Energiespeicher fit für E-Fahrzeuge und andere Hochenergieanwendungen werden.Foto: TU Graz Intensiv wurde in den vergangenen Jahren an Festkörperelektrolyten geforscht und Materialien entwickelt, die eine ähnlich hohe Ionen-Leitfähigkeit besitzen wie Flüssigelektrolyte. Das Ziel vor Augen war stets ...

Den vollständigen Artikel lesen ...