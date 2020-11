Die jährliche Kerninflation der USA fiel im Oktober niedriger aus als erwartet - US Dollar Index bleibt nach den Daten unter 93,00 - Die Inflation der USA, gemessen am Verbraucherpreisindex (CPI), lag im Oktober bei 0%, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des US Bureau of Labor Statistics hervorgeht. Auf Jahresbasis ging der CPI von ...

