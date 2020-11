Die in Zug beheimatete Inacta AG ernennt drei neue Partner und fokussiert mit neuen Produkten und Strukturen auf weiteres Wachstum.Zug - Die Inacta realisiert seit ihrer Gründung innovative und sichere Digitalisierungslösungen für Schweizer Firmen. Das wachsende Interesse an der Überführung papierbasierter Prozesse in digitale Infrastrukturen eröffnet Inacta ideale Voraussetzungen zur Expansion. Diese Entwicklung wird durch die Beteiligung von drei neuen Partnern bekräftigt. Hierbei handelt es sich um bisherige Mitglieder des...

Den vollständigen Artikel lesen ...