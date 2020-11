BBC Europe Redakteurin Katya Adler twitterte am Donnerstag, dass die EU-Diplomaten pessimistisch bezüglich der Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über Brexit klingen. "Vor zwei Wochen schien es positiver zu sein. Jetzt ist das Einzige, was sich bewegt, die Zeit, so eine gut informierte Quelle", fügte Adler weiter hinzu. "Die EU beharrt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...