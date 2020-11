Dem BAG sind am Donnerstag innerhalb von 24 Stunden 6924 Neuansteckungen gemeldet worden - am Mittwoch waren es noch über 8000.Bern - Der Trend geht in die richtige Richtung, aber voll vertrauen kann man dieser positiven Entwicklung noch nicht. So schätzen die Behörden zurzeit die Lage in der Corona-Pandemie ein. Sorgen bereiten die vielen Überweisungen auf die Intensivstationen und die hohe Zahl der Todesfälle. Die Fallzahlen entwickelten sich positiv, sagte Martin Ackermann, Präsident der wissenschaftlichen Covid-19...

