Der S&P 500 kämpft um eine Fortsetzung seiner Rallye - Der S&P 500-Energieindex ist am Donnerstag um fast 2% gefallen - Technologieaktien verzeichnen leichte Gewinne im frühen Handel - Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street eröffneten am Donnerstag inmitten unterschiedlicher Performances der wichtigsten Sektoren gemischt. Zum Zeitpunkt ...

