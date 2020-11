Die Avocadosaison 2020/21 begann im Oktober in der Provinz Malaga mit der Ernte der frühesten Sorten mit grüner Schale, darunter Bacon und Fuerte, auf die Mitte November die Sorte Hass folgt, der Großteil in der Provinz, deren Ernte bis April und Mai dauern wird. Bildquelle: Shutterstock.com Malaga ist weiter führend in Andalusien bei der Anbaufläche mit rund 7.000...

