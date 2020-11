Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Eurobei 1,1806 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken bewegt sich der Euro weiter in einer engen Spanne um die 1,08er Marke und notiert aktuell bei 1,0797 Franken knapp darunter. Auch der US-Dollar hat sich mit 0,9146 Franken seit Donnerstagabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...