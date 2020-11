Johannes Hirsch (antea): Wonnemonat November

10.11.2020 - Mit den US-Wahlen und dem Zulassungsantrag von Biontech auf einen Impfstoff überschlagen sich derzeit die Nachrichten.



Dabei beschäftigen diese Aspekte die Märkte:



Obwohl die USA einen neuen Präsidenten haben, steht der Senat noch nicht fest. Welche Bedeutung hat das auf die Gestaltungsmöglichkeiten von Joe Biden? Was wird aus seinem Konjunkturpaket, wenn er mit seinen Plänen für Steuererhöhungen nicht durchkommt (und mit den Mitteln daraus sollte das Paket ja finanziert werden)? Muss jetzt die Notenbank für die strukturschwache US-Wirtschaft einspringen?



Der irischstämmige Joe Biden hat sein Missfallen zu den Brexit-Plänen von Boris Johnson bereits zum Ausdruck gebracht. Dessen Hoffnung auf ein Handelsabkommen mit den USA wird vermutlich so erst einmal verschoben. Welche Auswirkungen hat das auf seine aktuellen Verhandlungen mit der EU?



China bleibt ein Gegner der USA. Wenn Joe Biden nun aber nicht mehr allein, sondern wirkungsvoller in einer Allianz gegen China arbeiten möchte, welche Auswirkungen hat das auf das Miteinander von USA und EU? Was wird aus den von Donald Trump eingeführten Zöllen, die ja sowieso nur das US-Handelsdefizit in noch höhere Größenordnungen gebracht haben?



Wenn etwa 48 Prozent der Wähler trotz der vergangenen vier Jahre für Trump gestimmt haben, war dessen Wahl vor vier Jahren bestimmt kein Betriebsunfall. Wie geht man mit den Ursachen dieses Wahlverhaltens um? Wird Trump nun auf Basis seiner 89 Millionen Twitter-Follower eine neue Plattform für seine Thesen suchen und weiter Einfluss auf die Republikaner nehmen? Oder wird er mit seinen geschäftlichen Schieflagen und den kolportierten 30 Klagen gegen ihn nach Ablauf der Immunität ausreichend beschäftigt sein? Wer wird sich nach Fox News noch von ihm abwenden, der sich als Gewinner definiert, aber gegen einen so schwachen Kandidaten wie Joe Biden verliert und die Demütigung einer einzigen Amtszeit ertragen muss?



Aber auch der Zulassungsantrag auf den Impfstoff wirft Fragen auf: Wann wird er in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen? Wie gelingt der Transport, für den ja Temperaturen von minus 70 Grad notwendig sind? Wie gelingt ein Impfen von Milliarden von Menschen? Und welche Produkte sind von den Konkurrenten noch zu erwarten? Wie stark wird das Leben mit Impfstoff dem vor Corona ähneln?



All diese Aspekte wirken sich auf die Kapitalmärkte aus. Teilweise jedoch entgegengesetzt. Was also bedeutet das für Anleihen, Aktien, Immobilien, Rohstoffe oder Edelmetalle?



Johannes Hirsch kann in seinem Monatskommentar aufgrund des Umfangs darauf nur an der Oberfläche eingehen.

Sehen Sie hier den Videokommentar vom 10. November 2020 mit Johannes Hirsch (antea).





