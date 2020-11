FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS UDG HEALTHCARE TARGET TO 850 (875) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 975 (900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 630 (490) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ITV PRICE TARGET TO 100 (80) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 660 (645) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WHITBREAD TO 'OVERWEIGHT' (EW) - TARGET 3350 (2500) PENCE - CITIGROUP RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 256 (242) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2050 (1750) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS RAISES ROYAL MAIL TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - PT 261 (94) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1600 (1550) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS B&M TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 570 (590) PENCE - GOLDMAN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2340 (2050) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1563 (1466) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3200 (3000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 145 (130) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 7800 (7600) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS WILLIAM HILL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 272 (400) PENCE - JEFFERIES CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 110 (500) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ULTRA ELECTRONICS TO 'NEUTRAL' ('OW') - TARGET 2300 (2325) PENCE - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 620 (615) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 620 (615) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 395 (305) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 310 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 50 (30) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 66 (55) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 850 (775) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES HSS HIRE TO 'HOLD' (SELL) - TARGET 20 (25) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS GLAXOSMITHKLINE-KURSPRICE TARGET 1665 (1695) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES GLAXOSMITHKLINE TO 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - MORGAN STANLEY RAISES GVC HOLDING TARGET TO 1280 (1030) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 450 (420) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT CUTS FULLER SMITH & TURNER TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 775 (700) PENCE - SOCGEN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1850 (1720) PENCE - 'BUY'



