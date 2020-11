Das Landesumweltministerium sieht die Energiewende auf einem guten Weg. Allerdings muss der Ausbau von Photovoltaik, Windkraft und Co. noch beschleunigt werden, damit die Energiewende auch im Wärme- und Verkehrssektor ankommt.Das Umweltministerium in Stuttgart hat am Freitag die endgültigen Zahlen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien im Strom-, Wärme- und Verkehrssektor für 2019 in dem Bundesland veröffentlicht. Demnach sei der Anteil der Erneuerbaren am Endenergieverbrauch weiter gestiegen und habe Ende 2019 bei 15,2 Prozent gelegen. "Für eine CO2-freie Energieversorgung müssen wir uns beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...