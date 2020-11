Berlin - Die Bundesregierung sieht aktuell keinen Anlass, die Corona-Beschränkungen zu lockern. Dies könne man von dem am Montag anstehenden Bund-Länder-Treffen jedenfalls nicht erwarten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag.



Zwar gebe es seit einigen Tagen ein Abflachen der Kurve, dies sei aber noch keine stabile Tendenz nach unten. "Von einer Wende kann keine Rede sein", sagte Seibert. Ziel sei nach wie vor, wieder an eine Inzidenz von 50 Neuinfektionen je Woche und 100.000 Einwohner heranzukommen. Aktuell ist das bundesweite Infektionsgeschehen etwa dreimal so hoch.

