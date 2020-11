Eine Studie von Oxford Economics hat den wirtschaftlichen Beitrag Huaweis zu Key-Performance-Indikatoren wie BIP, Arbeitsplätzen und Steuern in Europa untersucht.Zürich - Huawei hat 2019 16,4 Mrd Euro (ca. 17,55 Mrd Franken) zum europäischen BIP beigetragen und 224'000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt unterstützt. Dies geht aus der Studie «The economic impact of Huawei in Europe» von Oxford Economics hervor, in der der wirtschaftliche Beitrag Huaweis zu Key-Performance-Indikatoren wie BIP, Arbeitsplätzen und Steuern in Europa untersucht wurde.

