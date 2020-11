Prof. Dr. Dietmar Grichnik und Dr. Torben Antretter erklären in einem Video, wie KI dabei helfen kann, Erfolgsaussichten von Startups zu analysieren.St. Gallen - An der Börse werden die meisten Investitionsentscheidungen bereits durch künstliche Intelligenz (KI) gefällt. Im Bereich der Finanzierung von Startups haben die Algorithmen jedoch noch wenig Einzug gehalten. Dort betreiben die Business Angels ihr Geschäft noch auf herkömmliche Weise: Sie werten selber Unternehmensdaten aus oder treffen Bauchentscheide. Das Center for Entrepreneurship...

Den vollständigen Artikel lesen ...