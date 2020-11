Der SMI schliesst mit 10'492,61 Punkten um 0,03% leichter. Damit legt der Leitindex in der zu Ende gehenden Woche 1,7% zu.Zürich - An der Schweizer Börse haben die Anleger zum Schluss einer insgesamt positiven Handelswoche einen Gang hintergeschaltet. Die meisten Akteure hätten sich an die Seitenlinien zurückgezogen, da man nicht wissen könne, was während der kommenden Tage alles geschehen werde, hiess es am Markt mit Blick in die USA. Die Stimmung sei aber nicht zuletzt dank der Aussichten auf einen Impfstoff gegen...

Den vollständigen Artikel lesen ...