Der EuroStoxx50 als Leitindex für die Eurozone beendet den letzten Handelstag 0,11 Prozent im Plus bei 3432,07 Punkten.Paris - Eine starke Börsenwoche ist am Freitag an Europas grossen Aktienmärkten überwiegend mit leichten Kursgewinnen ausgeklungen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone beendete den letzten Handelstag 0,11 Prozent im Plus bei 3432,07 Punkten. Auf Wochensicht summierte sich der Gewinn des Index auf beachtliche gut sieben Prozent, angetrieben vom Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US...

Den vollständigen Artikel lesen ...