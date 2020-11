Washington - Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat nach Prognosen mehrerer US-Medien bei den Wahlen nun auch den Bundesstaat Georgia für sich entschieden. Demnach gewinnt der Demokrat die Präsidentschaftswahlen mit 306 Wahlleuten vor dem bisherigen Amtsinhaber Donald Trump mit 232 Wahlmännern, der laut US-Medien North Carolina für sich entscheidet.



Biden war bereits am vergangenen Samstag nach dem Sieg in Pennsylvania zum Sieger der US-Wahl erklärt worden und hatte dies auch für sich reklamiert. Donald Trump erkennt das Wahlergebnis bisher nicht an und geht aktuell juristisch gegen die Auszählung in mehreren Bundesstaaten vor.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de