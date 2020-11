Das Team entscheidet, wie Aufgaben erledigt werden und wie die Zusammenarbeit gestaltet wird.«Ihr seid doch jetzt ein selbstorganisiertes Team!» Diese Aussage hört man nicht selten im Kontext agiler Organisationen. Aber was heisst das konkret? Erfahrene Teams und Scrum Master kennen die Antwort: Das Team entscheidet, wie Aufgaben erledigt werden und wie die Zusammenarbeit gestaltet wird. Aber was braucht ein Team für gelungene Selbstorganisation und was muss Seitens des Unternehmens dafür...

Den vollständigen Artikel lesen ...