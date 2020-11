Berlin - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat ebenfalls einen Einbruch der Corona-Neuinfektionszahlen gemeldet. Am Vorabend hatte sich der deutliche Rückgang bereits auf Basis direkter Abfragen bei den Gesundheitsämtern der 401 kreisfreien Städte und Landkreise abgezeichnet.



Nach RKI-Angaben wurden binnen 24 Stunden 10.824 Neuinfektionen gemeldet, 19 Prozent weniger als eine Woche zuvor. Erstmals seit Wochen sank laut RKI-Schätzung damit auch die Zahl der aktiv Infizierten, und zwar um gut 2.000 auf nunmehr etwa 273.600. Zudem meldete das RKI 62 neue Todesfälle innerhalb eines Tages. Auf den Intensivstationen in Deutschland wurden am frühen Montagmorgen 3.383 Corona-Patienten behandelt, knapp zwei Prozent mehr als 24 Stunden zuvor.

