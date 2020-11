Der EuroStoxx50 steigt gegen Mittag um 0,76 Prozent auf 3457,99 Punkte.Paris - Kursgewinne in Asien haben am Montag auch die europäischen Börsen angetrieben. Schwung für die Aktienmärkte der Region und damit auch für die Handelsplätze diesseits des Atlantiks kam unter anderem kam von der Nachricht, dass nach langjährigen Verhandlungen am Sonntag von 15 asiatisch-pazifischen Staaten das grösste Freihandelsabkommen der Welt unterzeichnet wurde.

