Die Asia Fruit Logistica ON und der Asiafruit Congress ON, das aufregende neue digitale Format von Asiens führender Obst- und Gemüsehandelsmesse und -konferenzveranstaltung, öffnete seine virtuellen Tore am 17.-20. November 2020. Die neue Onlineheimat für tausende Besucher, die jedes Jahr an der Asia Fruit Logistica teilnehmen, ist der Ort, um sich zu vernetzen, Geschäfte...

Den vollständigen Artikel lesen ...