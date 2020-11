"Greifen die Konsumenten im Geschäft zu heimischen Äpfeln, so sichern sie die Wertschöpfung in der Region, Arbeitsplätze werden geschaffen und durch kurze Wege wird das Klima geschont. Wenn dies der Lebensmittelhandel in seiner Einkaufspolitik stärker berücksichtigt, kommt er nicht nur Kundenwünschen entgegen, er setzt auch klare Maßnahmen für...

Den vollständigen Artikel lesen ...