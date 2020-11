FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 630 (510) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES VIRGIN MONEY TO 'OVERWEIGHT' (UW) - TARGET 165 (100) PENCE - BERENBERG CUTS EASYJET TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 820 (730) PENCE - BERENBERG RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 360 (310) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RATHBONE BROS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1850 (1350) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES AGGREKO PRICE TARGET TO 400 (325) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1125 (912) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 630 (505) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 540 (520) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1060 (1035) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1575 (1420) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES POLYPIPE PRICE TARGET TO 550 (504) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES WHITBREAD TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 3500 (2350) PENCE - GOLDMAN CUTS COMPASS GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1380 PENCE - HSBC RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 830 (800) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1050 (1000) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 1950 (1590) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 9800 (9500) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RESUMES SHAFTESBURY WITH 'HOLD' - TARGET 565 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS PHOENIX GROUP TARGET TO 777 (791) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY INITIATES THG HOLDING WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 770 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES LEGAL & GENERAL TARGET TO 314 (279) P - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT INITIATES TREATT WITH 'BUY' - TARGET 775 PENCE - PEEL HUNT RAISES GRAFTON GROUP TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 950 (840) PENCE - RBC RAISES AGGREKO PRICE TARGET TO 810 (575) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS COMPASS GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1420 (1435) PENCE - UBS RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 1500 (1475) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 275 (260) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

