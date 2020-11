In diesem Jahr sind bereits 2600 Anträge gestellt worden und die Fördermittel ausgeschöpft. Im nächsten Jahr soll das Programm fortgesetzt werden.2016 legte das Land Thüringen sein Förderprogramm "Solar Invest" auf, um den Photovoltaik-Ausbau im Freistaat anzukurbeln. Dies ist besonders in diesem Jahr gelungen. Seit Programmstart seien insgesamt rund 4000 Anträge gestellt worden, allein 2600 davon in diesem Jahr, teilte das Thüringer Umweltministerium am Mittwoch mit. Die Fördermittel seien damit ausgeschöpft. Die Thüringer Aufbaubank, die für die Fördermittelvergabe verantwortlich ist, nimmt ...

