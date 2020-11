Der 47-Jährige ist seit 1998 in verschiedenen Führungsfunktionen in der Airline-Branche tätig, zuletzt als Chef der Brussels Airlines.Zürich - Bei der Swiss übernimmt ab Anfang nächsten Jahres Dieter Vranckx die Führung. Der Verwaltungsrat hat den belgisch-schweizerischen Doppelbürger zum CEO ernannt, wie die Swiss am Mittwoch bekannt gab. Vranckx, der das Steuer in turbulenten Zeiten übernimmt, ist ein sehr erfahrener Luftfahrtmanager. Der 47-Jährige ist seit 1998 in verschiedenen Führungsfunktionen in der Airline-Branche tätig.

