Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street eröffneten am Mittwoch kaum verändert - Sechs von 11 Hauptsektoren handeln im positiven Bereich - Die jüngsten Nachrichten über den Coronavirus-Impfstoff können die Marktstimmung nicht verbessern - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA begannen den Tag am Mittwoch kaum verändert, da die jüngste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...